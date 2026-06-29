مسئولون إندونيسيون: الاقتصاد ما زال في وضع جيد رغم تراجع العملة

قالت ماري إيلكا بانجيستو نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الإندونيسي، إن العملة الإندونيسية تواجه تراجعا أكبر من نظيراتها، رغم أن الاقتصاد الإندونيسي مازال في وضع جيد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بانجيستو القول: "نحن متيقظون للحفاظ على الثقة" في الاقتصاد الإندونيسي، مضيفة أن مسئولي الاقتصاد في الحكومة وأعضاء البرلمان يتفقون على أهمية المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي مع إعطاء الأولية للمحافظة على استقرار معدل التضخم والقوة الشرائية للروبية الإندونيسية.

ومن ناحيته، قال جودة أجانج نائب وزير المالية الإندونيسي، إن الأوضاع المالية للبلاد مازالت جيدة حيث سيظل معدل عجز الميزانية أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام الحالي، مشيرا إلى نمو كل من إيرادات الضرائب والإنفاق العام.

وأضاف أجانج، أن الحكومة ستمدد أجل الأموال الحكومية المودعة في النظام المصرفي، والبالغة 281 تريليون روبية، حتى نهاية العام الحالي، في حين سيتم توفير 100 تريليون روبية إضافية كاحتياطي في حال احتاجت البنوك إليها لدعم عمليات الإقراض.

ومن ناحيته، قال بهليل لاهاداليا وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي، إن إندونيسيا ستبقي على سعر الغاز الطبيعي بين 6.5 و7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لبعض الصناعات.

وأضاف أن تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال تصل إلى 13 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، في حين يصل متوسط تكلفة الغاز الوارد عبر خطوط الأنابيب إلى 9.6 دولارا لكل مليون وحدة حرارية.