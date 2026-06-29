منظمة حقوقية: فيتنام تكثف الاعتقالات بموجب قوانين فضفاضة لقمع المعارضة

تستخدم فيتنام، بشكل متزايد قوانين صيغت بعبارات فضفاضة لاعتقال الناشطين والمعارضين وغيرهم ممن تعتبرهم السلطات تهديدا لحكم الحزب الشيوعي، وفقا لتحليل جديد نشرته منظمة حقوقية اليوم الاثنين.

ووثق مشروع "الـ88" (بروجكت 88)، الذي يركز على قضايا الحقوق في فيتنام، 56 عملية اعتقال من هذا القبيل في عام 2025، وهو العام الثالث على التوالي الذي يشهد زيادات وضِعف العدد المسجل في عام 2022.

وقال بن سوانتون المدير المشارك للمجموعة، إن التقرير يشمل فقط الاعتقالات التي يمكن فيها تحديد هوية المتهم بالاسم ومتابعة القضية، ويعتقد أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير.

ويذكر التقرير، أن البلاد تحت قيادة "تو لام" "تستخدم القانون الجنائي بشكل روتيني كسلاح" للقضاء على المعارضة.

وكان تو لام، المسئول الأمني الكبير السابق في البلاد والذي يشغل منصب الأمين العام للحزب الشيوعي منذ عام 2024، قد انتخب أيضا رئيسا للبلاد في وقت سابق من هذا العام.

ووفقا للتقرير، فإن الاعتقالات مدفوعة إلى حد كبير بالمخاوف من حدوث انتفاضة ضد القيادة فيما يسمى بـ"الثورة الملونة"، مثل الثورة البرتقالية عام 2004 في أوكرانيا، أو الثورة الصفراء عام 1986 في الفلبين.

ولم ترد وزارة الخارجية الفيتنامية على طلبات من أجل التعليق على نتائج التقرير.

ووجد التقرير، أن السلطات تعتمد بشكل متزايد على المادة 331 من قانون العقوبات الفيتنامي، والتي تجعل "إساءة استخدام الحريات الديمقراطية لانتهاك مصالح الدولة" جريمة تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.