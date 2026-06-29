فوز الكوميدي بيل ماهر بجائزة مارك توين للفكاهة

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شهد حفل تسليم جائزة مارك توين للفكاهة الأمريكية، الذي أقيم مساء الأحد في مركز كينيدي، حضورًا لافتًا للسخرية السياسية، إذ هيمن اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فقرات الحفل رغم غيابه.

واستهل المقلد الكوميدي مات فريند، المعروف بتقليد ترامب، الفقرة الافتتاحية بصعوده إلى المسرح بعد دقائق من بدء بيل ماهر كلمته لتسلم الجائزة، وقال مازحًا بصوت الرئيس الأمريكي إنه سيقبل الجائزة نيابة عن نفسه.

وكان ترامب محط السخرية لغيره من الكوميديين والفنانين، بمن فيهم ويتني كامينجز وجاي لينو ووودي هارلسون.

ولفتت هذه الانتقادات اللاذعة الانتباه لأنها جرت في صرح أيقوني للفنون الاستعراضية أصبح رمزا لجهود ترامب في ولايته الثانية لإعادة تشكيل واشنطن على صورته، ولكنها اقترنت أيضا بانتقادات للتطرف في كلا الحزبين السياسيين.

وقال ماهر: "إذا بقيت في الجوار لفترة كافية وابتكرت شيئا مهما بدرجة كافية، فإن الجميع سيكرهونك في مرحلة ما".

ولم يحضر ترامب الحفل، وكان وزير التجارة هوارد لوتنيك العضو الأبرز في الإدارة من بين الحضور.

وشمل الضيوف السياسيون الآخرون بول دانز، الذي ساعد في صياغة أجندة مشروع 2025 الجمهوري.

كما حضر بعض الديمقراطيين، بمن فيهم عضو مجلس الشيوخ جون فيترمان عن ولاية بنسلفانيا.