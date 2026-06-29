الصين تفرض قيودا على التصدير إلى 40 جهة يابانية مع تصاعد التوترات مع اليابان

فرضت الصين قيودا جديدة على التصدير إلى 40 جهة يابانية، قائلة إنها تساهم في "إعادة عسكرة" اليابان مع تصاعد التوترات بين بكين وطوكيو.

وتم إدراج 20 جهة يابانية بينها شركة ميتسوي إي أند إس التي تنتج محركات ومعدات السفن، إلى قائمة مراقبة صادرات المنتجات ذات الاستخدام المزدوج والتي يمكن استخدامها في أغراض مدنية أو عسكرية، بحسب البيان الصادر عن وزارة التجارة الصينية.

وستحتاج الشركات الصينية التي تصدر هذه السلع إلى هذه الشركات اليابانية لتقديم طلب الحصول تراخيص خاصة للتصدير، مع تقديم تقرير بتقييم المخاطر المرتبطة بالشركات اليابانية وتعهدات مكتوبة بعدم استخدام هذه السلع في الأغراض العسكرية.

كما تم إدراج 20 شركة يابانية أخرى على القائمة بعد إدراجها في فبراير/شباط الماضي على قائمة للمراقبة، وهو ما يعني أن الشركات الصينية والأجنبية ممنوعة من تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج المصنوعة في الصين إلى هذه الشركات اليابانية.

وتضم قائمة الشركات اليابانية الخاضعة للعقوبات عدة قطاعات من شركة ميتسوبيشي كوربورشن.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان "إجراءات الصين مبررة ومنطقية وقانونية تماما. إنها تستهدف منع اليابان من المضي بتهور نحو العسكرة الجديدة".

وأضافت "نأمل أن تدرك اليابان أخطائها، وتتراجع عن مسارها الخاطئ، وأن تتأمل بصدق في ماضيها، وتعود إلى الطريق الصحيح".

يذكر أن العلاقات بين الصين واليابان تتوتر بين بشكل متزايد منذ تصريح رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي العام الماضي عن احتمال تدخل اليابان إذا استخدمت الصين القوة العسكرية ضد تايوان.

وأعلنت قوات الدفاع الذاتي (الجيش) البرية اليابانية يوم الاثنين الماضي نشر منصة إطلاق صواريخ من طراز "تايب-12" في جزيرة ميناميتوريشيما النائية، أقصى جنوب البلاد اليابان، في رد واضح على تنامي النشاط الصيني في المحيط الهادئ.

وفي فبراير، أدرجت الصين 20 شركة يابانية على قائمة قيود الصادرات، و20 شركة أخرى على قائمة المراقبة.