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يبدأ وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الاثنين، جولة تستمر عدة أيام وتشمل ثلاث دول من تكتل ميركوسور في أمريكا الجنوبية، وهي باراجواي والأرجنتين والبرازيل.

ويعتزم فاديفول، أولا التوقف في العاصمة الأمريكية واشنطن للقاء نظيره ماركو روبيو.

ومن المتوقع أن تتركز المحادثات على التصعيد الجديد للتوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

ويتبادل الجانبان الأمريكي والإيراني، الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، بعدما كان من المفترض أن يؤدي توقيع اتفاق إطاري إلى تهدئة الأوضاع.

وشهدت الفترة الأخيرة، هجمات جديدة متبادلة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن مباحثات فاديفول مع روبيو ستتناول، إلى جانب الوضع في الشرق الأوسط، مواصلة دعم أوكرانيا، وكذلك التحضير لقمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المقرر عقدها في أنقرة خلال يوليو المقبل.

وبعد اللقاء، يعتزم وزير الخارجية الألماني، التوجه بعد ظهر اليوم (التوقيت المحلي) إلى عاصمة باراجواي أسونسيون، إذ سيشارك غدا الثلاثاء في قمة دول ميركوسور.

وتشكل دول الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور في أمريكا الجنوبية، وهي البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي، منذ مطلع مايو الماضي منطقة تجارة حرة جديدة ضخمة.

ويهدف الاتفاق، إلى تنشيط تبادل السلع والخدمات من خلال الإزالة التدريجية للحواجز التجارية والرسوم الجمركية.

وفي ألمانيا، ينظر إلى الاتفاق على المدى الطويل باعتباره يوفر فرصا كبيرة لصناعة السيارات، وقطاع صناعة الآلات، وصناعة الأدوية.