توقيع اتفاقية طال انتظارها بين أستراليا وفانواتو تمنع الصين من إنشاء قاعدة عسكرية

وقعت أستراليا وفانواتو، اليوم الاثنين، اتفاقية طال انتظارها في مجالي الأمن والاقتصاد، تمنع الصين من إنشاء قاعدة عسكرية في الدولة الجزيرة الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

ووقع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز ما تُعرف بـ "اتفاقية ناكامل" مع نظيره من فانواتو، جوثام نابات، في العاصمة الأسترالية، وذلك بعد تسعة أشهر من رفض الحكومة في فانواتو مسودة سابقة للاتفاقية.

وكانت فانواتو تخشى أن تحد هذه الاتفاقية من قدرتها على جذب الاستثمارات في البنية التحتية.

وقال ألبانيز للصحفيين إن "اتفاقيتنا تعكس وتؤكد دور أستراليا باعتبارها أكبر وأشمل شريك اقتصادي وأمني وتنموي لفانواتو، وهي مسؤولية نأخذها على محمل الجد."

وأوضح ناتاب أن الاتفاقية "تؤكد من جديد التزامنا المشترك بمواصلة وتعزيز الشراكة الشاملة بين بلدينا، القائمة على الاحترام المتبادل والثقة، ورؤيتنا المشتركة لمنطقة هادئة ومستقرة ومزدهرة في المحيط الهادئ."

وبموجب الاتفاقية، لن تسمح فانواتو ببناء أي قاعدة أو بنية تحتية عسكرية أجنبية على أراضيها، وستُبقي على بنيتها التحتية الحيوية خالية من الطابع العسكري أو التدخل الأجنبي أو الوصول غير المصرح به، وفقا لما ذكره بيان حكومي.

وتعد هذه الاتفاقية واحدة من عدة اتفاقيات أبرمتها أستراليا أو تتفاوض بشأنها مع دول الجوار الإقليمي بهدف منع الصين من اكتساب نفوذ أمني في المنطقة.