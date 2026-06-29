وفاة طفل وشاب إثر حادث غرق بنهر في النمسا

لقي طفل يبلغ من العمر 10 أعوام وشاب يبلغ من العمر 22 عاما، حتفهما في حادث غرق بنهر في غرب النمسا أمس الأحد، حسبما أعلنت الشرطة.

وأصيب والد الطفل "40 عاما" بجروح خطيرة، ونقل إلى المستشفى.

ووفقا للشرطة، كان الثلاثة برفقة جد الطفل عند نهر إيل في بلدة بلودينتس، في منطقة تقع أسفل شلال.

وكان الأب موجودا بالفعل في المياه عندما قفز الطفل والشاب البالغ من العمر 22 عاما من الشلال إلى النهر، وجرفتهم جميعا تيارات مائية قوية إلى أسفل المياه، ولم يتمكنوا من الظهور على السطح مجددا.

وتمكن الجد من انتشال الرجل "40 عاما" من النهر، لكن الشاب "22 عاما" فارق الحياة في موقع الحادث.

وأجريت للطفل عمليات إنعاش، ثم نقل بمروحية إسعاف إلى المستشفى، لكنه توفي لاحقا متأثرا بإصاباته.