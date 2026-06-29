الهند: الرياح الموسمية تتجه شمالا وسط تحذير هيئة الأرصاد من أمطار غزيرة في شرق وشمال شرق البلاد

بعد أيام من الأمطار المتواصلة التي تسببت بالفعل في سيول مفاجئة وانهيارات أرضية واضطرابات في مناطق بشرقي وشمال شرقي الهند، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الهندية، اليوم الاثنين، أن الرياح الموسمية لا تزال نشطة، ومن المرجح أن يشتد تأثيرها ويشمل مناطق إضافية من البلاد خلال هذا الأسبوع.

وصدرت تحذيرات جديدة في عدة ولايات، مع دعوة السلطات إلى البقاء في حالة تأهب تحسبا للفيضانات وتجمع المياه، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا إنديان إكسبرس" الهندية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة في مناطق من شمال شرق الهند وشرقها والساحل الغربي ووسط البلاد اليوم الاثنين ، كما أشارت أيضا إلى توافر ظروف مواتية لتقدم الرياح الموسمية الجنوبية الغربية إلى مزيد من الولايات الشمالية الغربية خلال الأيام المقبلة.

ومن بين الولايات الأكثر تضررا، خضعت ولاية أروناتشال براديش لإنذار من اللون "البرتقالي" اليوم الاثنين. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية من عواصف رعدية وصواعق وهطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة في بعض المناطق المعزولة.

وسيظل الإنذار من اللون الأصفر ساريا خلال الفترة من 30 يونيو إلى 2 يوليو، مع توقع استمرار الأمطار الغزيرة.