تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق هائل في مصنع بلاستيك بطريق منيا القمح – الزقازيق.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مخزن مصنع بلاستيك بطريق منيا القمح – الزقازيق، بالقرب من قرية الجُديدة، التابعة لدائرة مركز منيا القمح.

دفعت قوات الحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفاء، بينها خزان مياه؛ تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.