حسام هيبة: صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 10 مليارات دولار في يونيو 2023

قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن أزمة سعر الصرف قد تكون تحديا أمام الاستثمار، ولكن ليست عائقا كونها أحد مفاتيح الحل من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمستثمر نفسه يعتبر أنه جزء من ذلك الحل ومن ثم ليس عائقا أمامه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الإثنين، أن سعر الصرف أحد التحديات ولكن ليس عائقا، مؤكدا أنه بالفعل أدخل مستثمرين تدفقات دولارية مؤخرا، من الصين واليابان في عدد من الاستثمارات.

ولفت إلى أنه رغم التحديات فإن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بلغ في نهاية العام المالي 2022، بلغت 8.9 مليارات دولار وفي نفس الفترة المماثلة نهاية يونيو 2023، بلغت 10 مليارات دولار، غير شاملة للنفط أو الاستثمار غير المباشر في أدوات الدين من أذون خزانة وسندات، الأمر الذي يؤكد ويعزز على جاذبية مناخ الاستثمار المصري، منوها بأن هناك تدفقات نقدية تزيد، وهناك تدفق دولاري في السياحة.

وتابع: «ننظر للقصة من جانب الاقتصاد الكلي وأن الاستثمار الأجنبي المباشر، أحد حلول الأزمة المتعلقة بشح السيولة الدولارية، وهو ضخ الاستثمار الأجنبي المباشر والمستثمر يعلم أنه جزء من الحل، ونقدم حلولا للمستثمرين مختلفة، مثلا لو الاستثمار جاي في نشاط تصديري ممكن يبقى في المنطقة الحرة بكل ما يترتب عليها من مزايا وهكذا».