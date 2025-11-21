القومي لثقافة الطفل يقيم احتفالات أعياد الطفولة بالحديقة الثقافية

أقام المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، التابع للمجلس، احتفالية أعياد الطفولة، وذلك أمس الخميس، بالحديقة الثقافية للأطفال، بإدارة الباحثة ولاء محمد.

بدأ الاحتفالية بفقرة الكعب العالي وشو عرائس الباندا، وعلى المسرح الروماني بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقب ذلك كلمة الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل والذي أبدى سعادته بالاحتفالية التي هدفها الاحتفال بالأطفال في يوم الطفل العالمي كما قدم الشكر للحضور القائمين على الاحتفالية.

ثم كلمة الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الذي رحب بالضيوف الحضور وأنه سعيد بوجوده مع الأطفال في يوم الاحتفال الخاص بالأطفال كما وجه الشكر أيضا لجميع الحضور والقائمين على الاحتفالية.

وأعقب ذلك مجموعة من الفقرات الفنية منها: عرض "التنورة" للفنان حسن كوجك، ثم عروض فريق "كروكي" لعرائس الماريونت للفنان خالد الخريبي وأبناء المركز الفنانة سما والفنان عبد الرحمن محمد، ثم عروض فريق "بنكمل بعض" الاستعراضي تدريب منال منيب ومايسة محمد وياسمين حمدي، عروض فريق "بنات وبس" الاستعراضي بقيادة الفنان عبد الرحمن أوسكار، فقرة "الساحر" للفنان المبدع مختار المصري، فقرة "المهرج" مع الفنان محمد إبراهيم.

كما وقدم فنانو الحديقة مجموعة متنوعة من الورش الفنية ومنها: كارت مجسم بالورد منى بدر، نحت بالطين الفخار منى عبد العزيز، إكسسوار بالورق شيماء مصطفى، تلوين فخار سيد فؤاد، حظاظة بالخيط الصوف فاطمة إبراهيم، قناع فرعوني زينب فرج، تاج ورد فراشات ريهام جمال، رسم على الوجه جيهان محمد وحنان المفتي.

وقدم الحفل المبدعة الصغيرة لجين الفيل، والمبدع الصغير أنس مصطفى