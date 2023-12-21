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عاصفة قوية تضرب ساحل الدنمارك الغربي

د ب أ
نشر في: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 10:34 م | آخر تحديث: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 10:34 م

أعلن معهد الأرصاد الجوية الدنماركي، اليوم الخميس، عبر منصة "إكس" أن العاصفة "بيا" القوية ضربت ساحل الدنمارك الغربي.

وكتبت السلطات "ها نحن هنا!"، محذرة السكان من العاصفة المصحوبة برياح تبلغ شدتها قوة الإعصار، ومستويات عالية من المياه.

وتم قياس هبات رياح بسرعة 158 كيلومترا في الساعة بالفعل في قرية ثيبورون، حوالي 200 كيلومتر شمال الحدود الألمانية- الدنماركية.

وذكر خبراء الأرصاد: "مرت ثماني سنوات منذ شهدنا هبات رياح تفوق سرعتها 40 مترا في الثانية. إنها رياح سريعة للغاية حقا. توخوا الحذر".

وتم إلغاء بعض رحلات الطيران من مطار كوبنهاجن، كما تم إلغاء رحلات قطارات غربي منطقة يوتلاند.

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