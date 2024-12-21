 بينهم 7 أطفال.. 10 شهداء من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي على منزل شمالي غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بينهم 7 أطفال.. 10 شهداء من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي على منزل شمالي غزة

وكالات
نشر في: السبت 21 ديسمبر 2024 - 4:41 ص | آخر تحديث: السبت 21 ديسمبر 2024 - 4:41 ص

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، استشهاد 10 أفراد من عائلة واحدة بينهم سبعة أطفال بعدما استهدفت غارة إسرائيلية الجمعة منزلهم في شمال القطاع.

وصرّح المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس: «هناك 10 شهداء في مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق عائلة خلة بعد استهدافهم بقصف جوي على منزلهم في جباليا النزلة».

وأضاف أن جميع الشهداء من العائلة نفسها، بينهم 7 أطفال أكبرهم في عمر 6 سنوات.

وأشار بصل إلى أن 15 شخصا آخرين أصيبوا في الغارة.

وأطلقت إسرائيل أوائل أكتوبر الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال غزة قالت إنها تهدف إلى منع حماس من إعادة تجميع صفوفها في المنطقة.

وفي ظل العنف المستمر، ترعى الولايات المتحدة ومصر وقطر مفاوضات لوقف الحرب وتأمين إطلاق سراح العشرات من الأسرى.

والثلاثاء الماضي، أبدت الولايات المتحدة تفاؤلا حذرا بشأن احتمالات التوصل لوقف لإطلاق النار.

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