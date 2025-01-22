قطة تسافر ضمن 3 رحلات بين نيوزيلندا وأستراليا خلال 24 ساعة فقط بسبب كرسي متحرك

صارت قطة تدعى "ميتنز" تنتمي لسلالة "مين كون" الأليفة، كثيرة السفر هذا الشهر بمحض الصدفة، عندما تم إغفال قفصها في حجرة الشحن بالطائرة؛ ما أدى إلى قيامها بثلاث رحلات طيران بين نيوزيلندا وأستراليا، خلال 24 ساعة فقط.

وجرى حجز موعد لسفر القطة "ميتنز"، التي تبلغ من العمر 8 أعوام، للقيام برحلة في اتجاه واحد مع الاسرة المالكة لها من منطقة "كرايستشيرتش" في نيوزيلندا، الذين كانوا في طريقهم إلى منزلهم الجديد في ملبورن بأستراليا، في 13 من يناير الجاري.

وقالت مالكتها مارجو نيس، اليوم الأربعاء، إنها بينما كانت تنتظر إنزال "ميتنز" من حجرة الشحن في الطائرة، مرت 3 ساعات دون أن يكون هناك أي أثر للقطة.

ثم أخبر موظفو الخدمات الأرضية نيس بأن الطائرة عادت إلى نيوزيلندا، بينما لا تزال "ميتنز" على متنها، وتستغرق رحلة العودة التحليق في الهواء لنحو 7.5 ساعة.

وقالت نيس: "قلت: كيف يمكن أن يحدث هذا؟ كيف يمكن أن يحدث هذا؟.. يا إلهي".

وأضافت أنه قد تم إبلاغ قائد الطائرة التابعة للخطوط الجوية النيوزيلندية بشأن "الراكب الإضافي" أثناء الرحلة، فقام بتشغيل التدفئة في حجرة الشحن لجعل "ميتنز" تشعر بالراحة.

وتم إبلاغ نيس، بأن كرسيا متحركا مخزنا في غرفة الشحن، كان السبب وراء عدم تمكن أحد العاملين في مناولة الأمتعة، من رؤية قفص "ميتنز" وتركها.