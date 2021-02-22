 جهاز دعم الاستقرار الليبي ينفي تعرض باشاغا لمحاولة اغتيال - بوابة الشروق
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جهاز دعم الاستقرار الليبي ينفي تعرض باشاغا لمحاولة اغتيال


نشر في: الإثنين 22 فبراير 2021 - 12:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 فبراير 2021 - 12:37 ص

نفى جهاز دعم الاستقرار، التابع للمجلس الرئاسي الليبي، تعرض وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، لمحاولة اغتيال، اليوم الأحد، في طرابلس.

وقبل ساعات، أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة، أن باشاغا، تعرض بعد ظهر اليوم لمحاولة اغتيال أثناء رجوعه إلى مقر إقامته في جنزور غربي العاصمة الليبية.

لكن الجهاز قال، في بيان عبر صفحته على "فيسبوك" مساء اليوم، إن: "ما حدث هو سوء تنسيق وسوء تصرف من حراسات وزير الداخلية"، مؤكدا أن الوزير لم يتعرض لأي محاولة اغتيال، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضح أن موظفيه تعرضوا "لحادثة إطلاق نار بالطريق الساحلي جنزور أثناء عودتهم من أعمالهم المكلفين بها".

وأشار إلى أنه "تصادف مرور سيارة تابعة للجهاز تزامنا مع مرور رتل تابع لوزير الداخلية".

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