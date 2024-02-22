يقام معرض لشيخ المصورين الفوتوغرافيين الفنان محمد بكر، تحت عنوان "خمسون عاما من البورتريه السينمائي"، خلال الفترة من 25 فبراير الجاري حتى 10 مارس المقبل، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للتصميم.

ويضم المعرض الذي يحتفي بالمصور محمد بكر أهم البورتريهات السينمائية التي صورها بكر على مدار 50 عاما تم اختيارها من بين أكثر من 2000 عمل سينمائي قام بتصويرها منذ عام 1956.

فكما للسينما سحرها الخاص الذي يستمر مع مرور السنين، الصور الفوتوغرافية التي ترصد ذلك السحر لها تأثيرها أيضا والذي يزداد بمرور الزمن.

ويحتوي المعرض على ما يقرب من 100 صورة من 80 فيلما مختلفا.

يذكر أن المصور محمد بكر شيخ مصوري الفوتوغرافيا عمل ما يزيد عن 60 عاما في مهنة التصوير، سجل بعدسته الفوتوغرافية أروع المشاهد السينمائية، ويزيد رصيده عن الألف فيلم سينمائي، ويمتلك إرثا ضخما من صور مشاهد السينما المصرية على مدار تاريخها من الأبيض والأسود وحتى الآن، سواء أمام عدسات السينما أو ما يدور وراء الكواليس، عاصر العديد من نجوم الفن، والسياسة والثقافة والرياضة والعلم.

أشهر أعماله ثلاثية نجيب محفوظ "بين القصرين، قصر الشوق، السكرية" للمخرج حسن الإمام، الرصاصة لا تزال في جيبي، المومياء، معبودة الجماهير، السقا مات، الفتوة، دعاء الكروان، الباب للمفتوح، وراء الشمس، النمر والأنثى، وغيرها من الأعمال الخالدة.