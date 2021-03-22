تعثر المفاوضات بين بغداد وأربيل حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021

حذر نائب في البرلمان العراقي من أن أي فشل في المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق بشأن الموازنة العامة الاتحادية للبلاد للعام الحالي ستدفع البرلمان للجوء إلى التصويت على الموازنة بالأغلبية.

وكان البرلمان العراقي قد أرجأ التصويت على مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 إلى ظهر السبت المقبل بعد تعثر المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن حصة الإقليم في الموازنة وإصرار الحكومة العراقية على تسلم كميات إنتاج النفط من حقول الإقليم والسيطرة على المعابر الحدودية.

وقال النائب مازن الفيصلي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي لصحيفة"الصباح الجديد" الصادرة اليوم الاثنين "إن وفد إقليم كردستان يرفض وضع نصوص واضحة وصريحة لكميات النفط المسلمة للحكومة لتضمينها في مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 وهو أمر مرفوض من قبل نواب البرلمان".

وأضاف أن البرلمان والحكومة غير ملزمين بتسديد مبالغ العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الشركات النفطية الأجنبية لاستثمار النفط في الإقليم لأنها مخالفة للدستور ويفترض أن هكذا اتفاقات ينبغي أن تكون عبر الحكومة الاتحادية.

وذكر أن البرلمان الاتحادي يحاول أن يضع نصوصا تلزم إقليم كردستان بتنفيذ واجباته تجاه الحكومة الاتحادية كما نص عليه قانون تمويل العجز المالي وأن المباحثات بين وفدي الحكومة والإقليم أظهرت أن الاتفاق يكون فضفاضا وبلا إلتزام من الإقليم في حال عدم الإيفاء بالالتزامات.

وقال الفيصلي"إن الكتل السياسية تحاول وضع نصوص صريحة وواضحة في قانون الموازنة لكميات النفط المسلمة من الإقليم وكيفية إيصالها إلى بغداد فضلا عن باقي الأمور الفنية وأن قرار تأجيل جلسة التصويت جاء من أجل منح فرصة جديدة للمفاوضين للتوصل إلى حلول لتمرير قانون الموازنة بالتوافق.

وذكر أن البرلمان الاتحادي قد تأخر كثيرا في تمرير قانون الموازنة العامة الاتحادية وسوف نراقب ما تتوصل إليه المفاوضات وفي حال فشلت سنلجأ إلى التصويت بالأغلبية.

وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي قد أنجزت مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام 2021 بقيمة إجمالية للنفقات تتجاوز 129 ترليون دينار عراقي ومعدل العجز المخطط يبلغ 28 ترليون دينار عراقي فيما تم تحديد سقف صادرات النفط الخام بمعدل 3 ملايين و250 ألف برميل يوميا بما فيها 250 ألف برميل من حقول كردستان بسعر 45 دولارا للبرميل الواحد.

كما تم تثبيت سعر صرف الدولار الامريكي بـ1450دينارا لكل دولار.