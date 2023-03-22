 بعد اعتذار الأهلي.. الإسماعيلي يواجه المصري فى كأس الرابطة - بوابة الشروق
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بعد اعتذار الأهلي.. الإسماعيلي يواجه المصري فى كأس الرابطة

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأربعاء 22 مارس 2023 - 12:00 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 مارس 2023 - 12:00 ص

ضرب الفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي، موعدا مع نظيره المصري البورسعيدي، في دور ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وكان الإسماعيلي قد تأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح، أمس الأثنين، في دور الـ16 لمنافسات البطولة.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة .

وبعد اعتذار الأهلي يتأهل فريق المصري البورسعيدي إلى دور ربع النهائي مباشرة.

جاء قرار مسؤولي الأهلي بسبب ضغط المباريات بالإضافة إلى وجود لاعبين مع المنتخب الوطني الأول والمنتخب الأولمبي.


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