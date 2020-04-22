إيران: أمير الكويت ساهم بـ10 ملايين دولار لطهران لمواجهة كورونا

كشف سفير إيران لدى الكويت محمد إيراني، عن مساهمة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بـ10 ملايين دولار لإيران عن طريق منظمة الصحة العالمية، لمواجهة أزمة كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف إيراني -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- أن مساهمة أمير الكويت محل تقدير وإشادة من الجانب الإيراني، معربا في الوقت نفسه عن أتم الاستعداد لدى طهران لتقديم خبراتها وتجاربها في مجال مكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى الكويت.

وأشار إلى أن السفارة الايرانية لدى الكويت تعمل حاليا التنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية لعودة بعض المقيمين الإيرانيين الراغبين بالسفر إلى إيران، بالإضافة إلى العمل على تنشيط وتفعيل العلاقات التجارية، ووصول البضائع والمواد الغذائية من إيران الى الكويت، بعد توقفها بشكل مؤقت منذ بداية أزمة الوباء.