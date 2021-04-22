مسؤول: المنظومة الصحية في تونس على وشك الانهيار

قال عضو باللجنة العلمية التونسية إن طاقة أقسام الإنعاش بالمستشفيات التونسية بلغت أقصاها والمنظومة الصحية في البلاد على وشك الانهيار مع التفشي السريع للسلالة البريطانية من فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور أمان الله المسعدي في تصريح لوكالة "رويترز" اليوم الخميس: أن اللجنة العلمية تدرس كل المقترحات لعرضها على الحكومة من بينها مقترح غلق الحدود خشية تفشي السلالة البرازيلية وسلاسة جنوب إفريقيا من فيروس كورونا.

وكان المستشار لدى منظمة الصحة العالمية، سهيل العلويني، حذر في وقت سابق، من انهيار المنظومة الصحية بتونس، في حال تواصل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، الذي يشهد منحا تصاعديا منذ أواخر مارس الماضي.