وزيرة العدل الألمانية تعتزم التخلي عن منصبها يوم انتخابات البرلمان الأوروبي

تعتزم وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي التخلي عن مهام منصبها يوم انتخابات البرلمان الأوروبي.

وقالت المرشحة الأبرز عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في انتخابات البرلمان الأوروبي في تصريحات لشبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الأربعاء: "النهاية في 26 مايو الجاري، لقد كتبت طلبي بإعفائي من منصبي كوزيرة للعدل بالفعل، وسأسلمه للمستشارة الألمانية مساء يوم الانتخابات"، مضيفة أنها فسخت عقد إيجار منزلها في برلين ووقعت عقد إيجار في بروكسل.

وكانت بارلي أكدت أكثر من مرة من قبل عزمها مغادرة الحكومة الاتحادية في ألمانيا عقب انتخابات البرلمان الأوروبي، إلا أنها لم تحدد موعدا معينا لذلك.

ولم تحدد بارلي المهام التي ستتولاها كنائبة في البرلمان الأوروبي، حيث قالت: "ربما انشغل بالقضايا القانونية، فهذه وظيفتي وشغفي، لكن هذا ليس الوقت المناسب للتحدث عن مناصب".