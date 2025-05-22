تأهل سيدات يد الأهلي إلى نهائي كأس الكؤوس الافريقية

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تأهل الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي إلى نهائي كأس الكؤوس الافريقية بعد الفوز على الجمعية الرياضية النسائية التونسي بنتيجة 22-20، ضمن منافسات دور نصف نهائي البطولة.

واقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم خلالها الأهلي عرضا قويا بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع، ليشهد الشوط الأول تفوق سيدات يد الأهلي بنتيجة 11-10 وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني، لينهي اللقاء بنتيجة 22-20.

من جانبه أشاد محمد عادل، المدير الفني للفريق، بما قدمته اللاعبات خلال اللقاء من مردود بدني وفني مميز، أسهم في تحقيق الفوز والتأهل إلى نهائي كأس البطولة.