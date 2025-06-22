ميلوني: اهتمام إيطاليا ينصب على المسار الدبلوماسي بعد الضربات الأمريكية على إيران

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إنها تدفع باتجاه حل دبلوماسي للحرب بين إسرائيل وإيران، وذلك في أعقاب الضربات الأمريكية ليلة أمس التي استهدفت مواقع نووية إيرانية.

وأكدت ميلوني، في منشور على منصة إكس، اليوم الأحد، إن "إيطاليا ستواصل جهودها لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات"، وذلك بعد أن عقدت مؤتمر عبر الهاتف جمعها بعدد من وزراء الحكومة ورؤساء أجهزة الاستخبارات، تناول إلى جانب قضايا أخرى أوضاع الإيطاليين في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، في بيان، إن طائرة من المقرر أن تغادر شرم الشيخ في مصر اليوم الأحد، وعلى متنها إيطاليون تم إجلاؤهم من القدس وتل أبيب.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية إنها ستبذل كل ما في وسعها لإجلاء المواطنين الإيطاليين الراغبين في مغادرة المنطقة.

وأعرب تاياني عن أمله في أن يشهد الوضع تهدئة فعلية، مؤكدا أنه يجب على إيران العودة إلى مائدة المفاوضات.