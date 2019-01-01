«التعليم العالي»: يحق لطلاب الثانوية تعديل رغباتهم حتى الـ7 مساء الخميس المقبل

قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي، إنه لا يمكن التنبؤ بمؤشرات الحد الأدني للكليات حتى الآن وحتى يوم الخميس الساعة 7 مساء موعد انتهاء تنسيق المرحلة الأولى.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء الأحد، أنه يق للطالب تعديل رغباته حتى يوم الخميس المقبل قبل الساعة السابعة مساء، موضحًا أنه سيتم الأخذ بآخر تعديل للطالب.

وتابع: «التعديل مسجل بالوقت والساعة ومكان الدخول، وبناخذ آخر تعديل الطالب عمله على الموقع، بنصح أي طالب عايز يلتحق بكلية معينة يكتبها في رغباته على سبيل المثال كلية الهندسة يكتب الـ26 كلية، لأن بعد إعلان النتيجة الرسمية مستحيل نعدل رغبات الطالب، واللي مش هيكتب الكلية اللي عايزها يبقى متنازل عن حقه».

وبدأ طلاب الثانوية العامة، مساء اليوم، وحتى الخميس المقبل، فى تسجيل رغبات المرحلة الأولى للتنسيق، بحد أدنى للشعبة العلمية 398 درجة بنسبة 97.07%، وللشعبة الهندسية 389.5 درجة بنسبة 95% و للشعبة الأدبية 328 درجة بنسبة 80%.