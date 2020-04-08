الولايات المتحدة تسجل أكثر من 64 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه تم تسجيل 64 ألفا و534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 3 ملايين و899 ألفا و211 شخصا على الأقل.

وأوضحت الجامعة -بحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل 1.082 حالة وفاة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 141 ألفا و995 حالة.

كان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.