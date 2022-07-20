 بعد التتويج بكأس مصر.. أمير مرتضى: هدفنا احتفاظ الزمالك بلقب الدوري - بوابة الشروق
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بعد التتويج بكأس مصر.. أمير مرتضى: هدفنا احتفاظ الزمالك بلقب الدوري

إبراهيم سعيد
نشر في: الجمعة 22 يوليه 2022 - 12:52 ص | آخر تحديث: الجمعة 22 يوليه 2022 - 12:52 ص

قال أمير مرتضى منصور المشرف على فريق نادي الزمالك، إن الهدف الأكبر في القلعة البيضاء هو الفوز ببطولة الدوري المصري هذا الموسم.

ونجح الزمالك، في إضافة لقب جديد لكأس مصر، بعد أن حصد 27 من قبل في تاريخه، وذلك بعدما حقق فوزا سهلا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب استاد القاهرة، ليتوج بلقب كأس مصر عن موسم 2020-2021.

وقال أمير في تصريحاته عقب المباراة: «الحمد لله على المكسب، فوز مهم جدًا وبطولة جديدة تعطي لنا دافعًا لما هو أهم الفترة القادمة».

وأضاف: "لدينا هدف أكبر وهو الفوز بالدوري والاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي، وأشكر اللاعبين والجماهير على الدعم، ومن الغد سنبدأ الاستعداد مباشرةً لمباراة سموحة».

ويلتقي الزمالك مع سموحة يوم الأحد المقبل في إطار الجولة 26 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.


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