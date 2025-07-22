هيئة الجايكا تبحث تنفيذ مشروع الحد من المخلفات ببورسعيد وتدريب موظفين باليابان

استقبل الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، وفد هيئة التعاون الدولي الياباني "جايكا"، لمناقشة خطة العمل والتدريب الخاصة بمشروع الحد من المخلفات بالمحافظة، بالتعاون مع الهيئة، والذي يتضمن إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، وتحسين منظومة إدارة النفايات الصلبة، ودعم إعادة التدوير المحلي ببورسعيد.

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو فكري، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد الخيال، نائب رئيس جهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة، وفوزي الوالي، مدير إدارة المخلفات بالمحافظة.

وخلال اللقاء، استُعرض مشروع التعاون المصري – الياباني، الذي يهدف إلى تنمية الموارد البشرية وتطوير الإطار المؤسسي باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، إلى جانب التعاون الفني لرفع كفاءة العاملين بالمؤسسات المختصة.

وتناول الاجتماع تفاصيل المشروع الذي يبدأ تنفيذه في يوليو 2025 وحتى يونيو 2028 على مدار ثلاث سنوات، بالتنسيق بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية، ومحافظة بورسعيد، وبمشاركة خبراء من "جايكا"، لتطوير ومراقبة منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة ورفع كفاءة العاملين بها.

كما تمت الإشارة إلى إقامة ورش عمل متخصصة تجمع بين إدارة المخلفات ووفد الهيئة اليابانية، لتبادل الخبرات في إدارة المخلفات، وتعزيز إعادة التدوير المحلي، ورفع كفاءة الموظفين، مع التركيز على الجمع المنزلي، وفصل المخلفات من المنبع، وتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ضمن خطة لتحويل بورسعيد إلى نموذج أولي لتطبيق التجربة على مستوى الجمهورية.

وأكد نائب المحافظ أن المحافظة تقدم كافة سبل الدعم والتيسيرات لتنفيذ المشروع على الوجه الأمثل، مشيرًا إلى أن الخطة تعتمد على أسلوب رقمي حديث في المتابعة والمراقبة، لتيسير عملية جمع ونقل ومعالجة المخلفات، وتحديد التحديات التي تعوق تحقيق مستوى أفضل للنظافة وإعادة تدوير النفايات البلاستيكية.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد "جايكا" عن تقديرهم لمحافظة بورسعيد على الدعم اللوجستي المقدم لاستدامة المشروع، مؤكدين حرص الهيئة على تعزيز جهود إعادة التدوير بالمحافظة، وتوفير برامج تدريبية للموظفين المصريين في اليابان للاطلاع على أحدث الآليات اليابانية في الحد من المخلفات وإعادة تدويرها.



