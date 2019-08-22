علق المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مع رؤساء وممصلي الشركات المصنعة للسيارات الميكروباص والميني باص.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، أنه هناك نحو 240 ألف مركبة تسير في شوارع مصر تنتمي إلى فئة الميكروباص والميني باص، وتعمل بالسولار، معقبًا أن استخدام السولار يؤثر سلبًا على البيئة.



وذكر أن مدبولي طالب رؤساء الشركات بالبدء في خطة تدريجية لإطلاق خطوط إنتاج سيارات تعمل بالغاز والسولار، معقبًا: "الحكومة ستطلق برنامجًا طموحًا لتشجيع مالكي الميكروباص التي تعمل بالسولار بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي".



واستطرد متحدث الوزراء، أن هذه الشركات ستعقد اجتماعات تشاورية، لتعود بخطة عمل تتضمن برنامجًا زمنيًا محددًا وقابلًا للتطبيق بشأن إنتاج السيارات التي تعمل بالغاز.



وأكد أن استبدال سيارات الميكروباص التي تعمل بالسولار بأخرى تعمل بالغاز من شأنه أن يساهم في توفير نحو 2.2 مليار دولار سنويًا.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع رؤساء وممثلي الشركات المصنعة للسيارات الميكروباص والميني باص، لاستعراض خطة الحكومة نحو التوسع في إنتاج المركبات التي تعمل بالغاز.