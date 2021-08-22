التصريح بدفن جثة سيدة لقت مصرعها أسفل عجلات قطار بالعياط

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة ربة منزل لقت مصرعها بعد سقوطها أسفل قطار بمنطقة العياط؛ وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.



وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد مصرع سيدة نتيجة سقوطها أسفل قطار بالعياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات.



وقال شهود عيان على الواقعة إن سيدة كانت تستقل القطار، وخلال محاولتها النزول اختل توازنها وسقطت أسفل عجلاته مما أسفر عن مصرعها فى الحال.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.