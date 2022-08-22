إزالة 102 حالة تعد بنطاق 13 مركزا في البحيرة

شنت مدن ومراكز محافظة البحيرة عددا من الحملات لإزالة التعديات ضمن الموجة 20 أسفرت عن إزالة 102 حالة تعدٍ بنطاق 13 مركزا بالمحافظة بإجمالي مساحة بلغت 7217 مترا عبارة عن 17 حالة تعد بمساحة 2368 متر كوم حماده،



7 حالات تعدٍ بمساحة 915 مترا بدر، و8 حالات تعدٍ بمساحة 804 أمتار الدلنجات، و5 حالات تعدٌبمساحة 770 متر حوش عيسى، 15 حالة تعدٍ بمساحة 751 مترا بإيتاي البارود، بالإضافة إلى 8 حالات تعدي بمساحة 400 متر أبو المطامير، وحالتي تعدي بمساحة 370 مترا برشيد و5 حالات تعدٍ بمساحة 226 متر المحمودية، 6 حالات تعدٍ بمساحة 222 مترا بأبو حمص، و9 حالات تعدٍ بمساحة 162 مترا كفر الدوار،9 حالات تعدي بمساحة 113 متر شبراخيت، 8 حالات تعدي بمساحة 63 متر بدمنهور، د3 حالات تعدٍ بمساحة 53 متر ادكو .