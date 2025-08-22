كوريا الجنوبية تراجع خطط الاستثمار وشراء السلاح الأمريكي قبل قمة مرتقبة بين الرئيسين

قال المستشار الأمني الأعلى في كوريا الجنوبية وي سونج لاك، الجمعة، إن سول تراجع الخطط الخاصة بالاستثمار وشراء الأسلحة الأمريكية، وذلك قبل قمة مرتقبة بين الرئيس لي جيه-ميونج والرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين في واشنطن.

وأضاف وي أن "من بين أهداف القمة الارتقاء بتحالف البلدين على خلفية التنافس الأمريكي الصيني"، مشيراً إلى أن واشنطن وسول تجريان محادثات لزيادة إنفاق سول الدفاعي، بالاستناد إلى نموذج حلف "الناتو" كمرجع، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وشدد على أن تحديث التحالف مع الولايات المتحدة هو أحد أهداف قمة لي وترامب في ظل التنافس بين الولايات المتحدة والصين، وأشار إلى وجود محادثات بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية مع واشنطن.

وكان وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو هيون وصل إلى واشنطن الجمعة قبل 3 أيام من موعد انعقاد القمة، وسط تكهنات بأن وصوله المبكر قد يشير إلى ضرورة التنسيق النهائي لجدول أعمال القمة، وفق صحيفة kedglobal الكورية.





لحظة حاسمة للتحالف بين سول وواشنطن

وكان من المتوقع في البداية أن يرافق جو الرئيس لي في جولته إلى اليابان السبت لإجراء محادثات القمة مع رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إشيبيا. لكنه ألغى هذه الخطة لزيارة واشنطن، مما أثار تساؤلات حول وجود خلافات بين سول وواشنطن حول قضايا التجارة أو التحالف، وفق الصحيفة.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادرها، إن وزير الخارجية الكوري قد يلتقي نظيره الأميركي ماركو روبيو في وقت لاحق من الجمعة على أقرب تقدير لإجراء التحضيرات النهائية للقمة.

وصرح مسؤول في سول بأن زيارته التي سبقت وصول لي، كانت تهدف إلى إجراء تحضيرات دقيقة وشاملة.

ومن المتوقع أن تكون القمة لحظة حاسمة للتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، حيث قد يناقش الرئيسان مجموعة من القضايا الهامة التي قد تؤثر في المسار المستقبلي للشراكة الأمنية طويلة الأمد، بما في ذلك تقاسم تكاليف الدفاع.





وفد اقتصادي ضخم

ويرافق الرئيس الكوري الجنوبي 15 من قادة الأعمال في أكبر التكتلات الاقتصادية بالبلاد، من بينهم رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج للإلكترونيات، لي جاي يونج ورئيس مجموعة إس كيه تشوي تاي-وون، وفق ما أعلنت الرئاسة الكورية الخميس.

وخلال قمته الأولى مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من المتوقع أن يناقش لي تفاصيل اتفاق تجاري تم التوصل إليه مؤخراً، يقضي بخفض الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الكورية من 25% إلى 15%، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالسياسة الخارجية والأمن.

وسيباشر لي زيارته في طوكيو السبت، حيث سيعقد قمة مع رئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيجيرو، ثم يحضر مأدبة عشاء رسمية. وفي اليوم التالي، سيتوجه إلى واشنطن العاصمة بعد اجتماع صباحي مع نواب يابانيين.

ومن المقرر أن تُعقد قمة لي مع الرئيس ترمب الاثنين بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، يعقبها غداء عمل، كما قد يعقد جلسات إضافية مع قادة أعمال وأكاديميين أميركيين.

وأشارت الرئاسة الكورية إلى أن القمة ستتناول "تعزيز الجاهزية الدفاعية المشتركة، والتعاون من أجل تحقيق السلام ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، إلى جانب بحث سبل تعميق التعاون الاقتصادي الثنائي، لا سيما في قطاعات أشباه الموصلات، والبطاريات، وبناء السفن، وتعزيز الشراكة في تقنيات المستقبل".