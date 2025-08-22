قررت النيابة العامة بمركز سمالوط برئاسة المستشار محمد حمزة رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، التصريح بدفن جثة مسن لقي مصرعه، إثر وقوع حادث انقلاب توك توك أثناء سيره أعلى طريق محور سمالوط، بمركز سمالوط، عقب استعراض تقرير الدكتور محمد صلاح مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثمان.

وكشف تقرير مفتش صحة المركز، أن سبب الوفاة نتيجة اصطدام الرأس بجسم صلب نتج عنه نزيف بالمخ تسبب في الوفاة ولا توجد شبهة جنائية بالحادث، وبناءً على ذلك أمرت النيابة العامة بتصريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه.

كان اللواء حاتم حسن مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مأمور مركز سمالوط غرب، يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك بمحور سمالوط، أسفر عن مصرع مسن يدعى عبد الملاك كامل نسيم، 60 سنة، يقيم بقرية دلقام بمركز سمالوط غرب.

تم تحويل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة بمعرفة المقدم عبد الرحمن الغزاوي رئيس مباحث المركز، وبالعرض على النيابة العامة برئاسة المستشار محمد حمزة رئيس النيابة، قرر ندب الدكتور محمد صلاح مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثمان.