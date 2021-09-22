الاعلان عن مجموعات الدور التمهيدي لدوري المرتبط لرجال السلة

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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة أحمد كامل عن جدول بطولة دوري المرتبط للممتاز "أ" رجال لموسم 2021/2022.

وقُسمت الفرق المشاركة وعددها 16 فريق إلى أربع مجموعات وفقًا للترتيب النهائي للفرق مع نهاية الموسم الماضي 2020/2022.

وجاءت المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك – الجيش – مصر للتأمين – الشمس

المجموعة الثانية: الاتحاد – المصرية للاتصالات – الأولمبي – هليوبلويس

المجموعة الثالثة: الجزيرة – سموحة – القناة – أصحاب الجياد

المجموعة الرابعة: الأهلي – سبورتنج – طنطا – الطيران

ومن المقرر أن يبدأ الدور التمهيدي بخوض مواجهات الذهاب ابتداءً من يوم 14 أكتوبر القادم على أن ينتهي ببخوض آخر مواجهات الإياب يوم 22 من الشهر نفسه.

وأشارت لجنة المسابقات بأن المباريات ستقام بدون حضور جماهيري لحين الحصول على موافقة الجهات المعنية بدخول الجماهير.