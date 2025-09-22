نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صورة لأحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها.

وكتبت القسام تعليقًا على الصورة: "قريبًا.. الوقت ينفد". علمًا بأنه وفقًا المعتاد فإن نشر مثل هذه الصور يسبق نشر مقاطع فيديو لأي من الأسرى.

وسبق أن قالت كتائب القسام إنّ أسرى الاحتلال موزعون داخل أحياء مدينة غزة (التي تشهد اجتياحًا بريًّا إسرائيليًّا وتكثيفًا في العدوان عليها).

وشددت القسام على أنها لن تكون حريصة على حياة الأسرى طالما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر قتلهم.

وتابعت: «بدء هذه العملية الإجرامية وتوسيعها يعني أنكم لن تحصلوا على أي أسيرٍ لا حيٍ ولا ميتٍ، وسيكون مصيرهم جميعاً كمصير رون أراد».

ورون آراد هو طيار إسرائيلي سقطت طائرته في 16 أكتوبر عام 1986 في جنوب لبنان عند قيام إسرائيل بغارات على مناطق الجوار وقبضت عليه حركة أمل في ذلك الوقت ومنذ ذلك الحين مصيره غير معروف.

يُذكر أنه منذ بدء الحديث عن توسيع العدوان على غزة ليشمل اجتياح واحتلال مدينة غزة أطلقت الكثير من التحذيرات بما في ذلك من داخل إسرائيل نفسها بأن العملية تشكل خطرًا على المحتجزين.