استشهد 11 فلسطينيّا، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الاثنين، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة في اليوم الـ717 للإبادة.

وأسفر قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين جدد في منطقة السوارحة غربي بلدة الزوايدة وسط القطاع عن استشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

فيما استشهد الطفل مالك عبدالله صبحي الزقزوق جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية لمركبة في حي الفاروق شرق بلدة الزوايدة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منازل المواطنين قرب جامعة القدس المفتوحة شمال غربي مدينة غزة.

ووقع عدد من الشهداء والمصابين بقصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة الديري في شارع المغربي بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وواصل جيش الاحتلال تفجير العربات المفخخة والقصف على حي تل الهوى جنوب غربي غزة.

وفجر جيش الاحتلال 4 مجنزرات مفخخة بأطنان من المتفجرات شرقي حي الشيخ رضوان شمال غربي غزة.

بدوره، ذكر الإسعاف والطوارئ أن مواطنين اثنين استشهدا، بنيران مسيرة إسرائيلية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وفي السياق، استقبل مستشفى العودة خلال الـ24 ساعة الماضية 10 شهداء، بينهم 4 سيدات وطفلتان و18 إصابة، جراء قصف طائرات الاحتلال على مخيمات وسط القطاع، واستهداف مدنيين قرب المغراقة جنوب وادي غزة.