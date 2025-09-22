ميدو يطالب بتتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية

يرى النجم المصري أحمد حسام ميدو، لاعب فريق توتنهام هوتسبير وأياكس السابق، أن محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، يستحق التتويج بالكرة الذهبية لعام 2025.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على إكس: "أعتقد بصدق أن محمد صلاح يستحق التتويج بالكرة الذهبية، إنه يستحق التتويج بعد كل ما قدمه لعالم كرة القدم".

وأضاف: "لقد كان قدوة حسنة لجميع الشباب حول العالم، منحهم الأمل وكان فخرًا لبلاده، أنصفوه ولو لمرة واحدة، واجعلوه يحقق ذلك هذا العام! امنحوه ما يستحقه".

ويترشح صلاح للجائزة بفضل فوزه مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، وحصوله على جائزة هداف البطولة، وفوزه بجائزة أفضل لاعب من رابطة الدوري ورابطة اللاعبين ورابطة النقاد.

ويواجه قائد منتخب مصر منافسة شرسة من عثمان ديمبلي وأشرف حكيمي، نجمي باريس سان جيرمان، ورافينيا ولامين يامال، نجمي برشلونة.