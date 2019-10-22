هاني شاكر: حمو بيكا مش هياخد تصريح بالغناء طول ما أنا موجود في النقابة

علق الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على أزمة مطرب المهرجانات حمو بيكا، مع النقابة، التي أثارها الأول مؤخرًا عبر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرًا: "هيعمل ثورة على المزيكا في البلد!".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صدى البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، أن "بيكا"، كان يحصل قبل هذه الأزمة على تصريح لتشغيل الدي جي، وليس للغناء.



وعقب:" "لكن لما قدم عشان ياخد تصريح الغناء، الأستاذ حلمي بكر قال صوته لا يصلح، واترفض كمطرب، ولما كان بياخد تصاريح كان بياخدها عشان يشغل الدي جي، مش عشان يمسك ميكروفون يغني".



وتابع: "وبعد اللي عمله ده، مش هديله تصريح نهائي طول ما أنا موجود في النقابة، لا عشان الدي جي أو الغناء، ولا هو أساسًا ينفع يغني بعد اللي عمله ده، ده أقل رد من النقابة".