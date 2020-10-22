مدير مكتب الرئيس الإيراني يخضع للحجر الصحي إثر إصابة ابنته بكورونا

قال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه يخضع حاليا للحجر الصحي بعد إصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد.



وكتب على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بعد ظهور النتيجة الإيجابية لتحليل كورونا الذي أجرته ابنتي، أجريت أنا وزوجتي التحاليل، وكانت نتيجتي سلبية ونتيجة زوجتي إيجابية".



وأضاف: "على الرغم من عدم ظهور أي أعراض علي، قررت الدخول في الحجر المنزلي حتى الأسبوع المقبل وإجراء تحليل آخر"، وفقاً لموقع" روسيا اليوم" الإخباري.



وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس تسجيل 304 حالات وفاة و 5471 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وقالت الوزارة اليوم إن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 550 ألفا.



وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 31 ألفا و650 حالة.