 تحرير 2817 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة - بوابة الشروق
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تحرير 2817 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

مصطفى عطية
نشر في: الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 11:39 ص | آخر تحديث: الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 11:39 ص

ضبطت أجهزة الأمن 2817 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

ووجهت وزارة الداخلية حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدى الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين؛ للحفاظ على أرواح المواطنين، بما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأهابت وزارة الداخلية بقائدى الدراجات النارية، الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدى السيارات السير فى الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق؛ تجنباً للمسائلة القانونية.

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