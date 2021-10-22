أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن بدء الخطوات التنفيذية لإقامة ٣ محطات لتوليد الكهرباء بأراضى "الريف المصرى الجديد" فى منطقة غرب غرب المنيا، لخدمة منتفعى المشروع القومى الـ ١.٥ مليون فدان.



وأوضح اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، أنه تم مد شبكات الكهرباء بأراضى المشروع، لإحدى الشركات الوطنية، والتى قامت من جانبها بشحن وإقامة عدد من الكرفانات الخاصة بها داخل محيط المنطقة الخدمية بمنطقة غرب غرب المنيا، بهدف سرعة إتمام الأعمال اللازمة لتوفير الكهرباء بالمنطقة، فى أفضل وأسرع صورة ممكنة، وبأقل تكلفة ممكنة للمستهلكين من منتفعى مشروع المليون ونصف المليون فدان بغرب المنيا.



وتابع: "مقرر أن تتضمن أعمال المحطات الثلاثة إقامة محطة كهرباء بجوار المزرعة النموذجية لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، والتى تقوم الشركة حالياً بإقامتها لتكون دليلاً إرشاديا ونموذجا عمليا لكافة المنتفعين من مزارعى ومستثمرى منطقة غرب غرب المنيا، بالإضافة إلى تركيب عدد كبير من أعمدة الإنارة بالمنطقة".