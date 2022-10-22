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مصر
18 دولة تؤكد مشاركتها في بطولة العالم للإسكواش للجامعات
السيسي يوجه بتحقيق الاستغلال الأمثل من المركز لتعزيز الأبحاث العلمية البيطرية
عضو بالشيوخ: المؤتمر الاقتصادي يسهم في وضع خارطة طريق لحل المشكلات
الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في إنشاء مصانع الأسمدة الأزوتية
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الهند تطلق تحقيقا بشأن شبكة للقاعدة في أسام شمال شرقي البلاد
بلجيكا ترفض تسليم الإمام المغربي إلى فرنسا.. ومحاموه يعلنون مقاضاة وزير فرنسي بتهمة التشهير
جونسون يحصل على دعم 100 نائب تمهيدا لترشحه للمنافسة على زعامة حزب المحافظين
رياضة
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رياضة عالمية
تاكيس جونياس يعلن قائمة بيراميدز لمباراة المصري
رغم الإصابة.. جيمس يصر على المشاركة مع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم
كلاتنبرج يوجه رسالة إلى حكام الفار بعد واقعة الزمالك وسموحة
رأي
فن
العراق ضيف شرف الدورة السابعة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
المغربية فوزية تطرح أغنية حبيبي
حسام حبيب يروي قصة السيارة التي كتبتها شيرين باسمه
حسام حبيب: أسرتي تتلقى شتائم بشعة.. ومحيطون بشيرين قالوا لبناتها إني هقتلهم
مال وأعمال
أعمال
مواطن
مطار سفنكس يستقبل أولى الرحلات بداية نوفمبر.. ووزير الطيران يتفقد الاستعدادات النهائية للتشغيل
وزير البترول يفتتح محطتين جديدتين للتموين بالغاز الطبيعى بمدينة نصر والتجمع الخامس
نائب وزير الزراعة: الدولة تولي اهتماما بتنمية مطروح من خلال مشروع برايد
حوادث وقضايا
ضبط القائمين على إدارة شركتي سياحة وسفر بدون ترخيص في أسيوط وسوهاج
الإعدام لثلاثة أشقاء ذبحوا شقيقتهم في الهرم
ضبط 50 قضية مخدرات تقدر بـ4 ملايين جنيه في محيط المدارس والجامعات
ضبط مطبعتين لحيازتهما مطبوعات تجارية بدون تفويض في القاهرة
تليفزيون
الاثنين.. رامي عياش ضيف «واحد من الناس»
ابراهيم عيسى: محمد رمضان ابتكر موسيقى راب وأكثر نجم متواصل مع السوشيال ميديا
ابراهيم عيسى: تهديدات القتل لا تفقدني شجاعتي ولن اتراجع عن آرائي
إبراهيم عيسى: مفيش ولا لاعب من الأهلي يستحق يروح الزمالك