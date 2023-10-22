جلسة طارئة لاتحاد الصحفيين العرب لمناقشة تداعيات العدوان على الشعب الفلسطيني

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يعقد اتحاد الصحفيين العرب برئاسة مؤيد اللامي جلسة طارئة بمقر الاتحاد بالقاهرة، اليوم الأحد، لمناقشة تداعيات الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة والحرب الظالمة التي تشنها القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وبخاصة الصحفيين والإعلاميين.

تهدف هذه الجلسة إلى تسليط الضوء على العدوان الإسرائيلي الغاشم وتوثيق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال وتقديمها إلى المؤسسات الإعلامية الدولية والمراكز الحقوقية العالمية والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

ويمثل فلسطين في هذا الاجتماع نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر الذي سيطلع أعضاء الاتحاد على الأوضاع الفلسطينية والممارسات العدوانية ضد الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية والعربية والدولية المساندة للشعب الفلسطيني.

وأعرب الاتحاد عن أمله في أن يساند المجتمع الدولي هذه الجهود ويشجع على تحقيق العدالة وإنصاف الشعب الفلسطيني في مواجهة القمع الإسرائيلي.