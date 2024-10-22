حزب الله يعلن شن هجوم بسرب من المسيرات على قاعدة إلياكيم الإسرائيلية جنوب حيفا

قال حزب الله اللبناني، إن عناصره شنوا هجومًا على قاعدة «إلياكيم» العسكرية الإسرائيلية جنوب حيفا بسرب من المسيرات الانقضاضية، وأصابوا أهدافهم بدقة.

وكتب في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أن «المقاومة الإسلامية شنت عند الساعة 06:55 من مساء يوم الثلاثاء 22-10-‌‏2024، هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة إلياكيم جنوب حيفا وأصابت أهدافها بدقة».

وأشار إلى أن «الاستهداف يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي».

ودوّت صفّارات الإنذار على طول الساحل الشمالي لإسرائيل، مساء الثلاثاء، بعد الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة تم إطلاقها من لبنان.

وتم إطلاق صفّارات الإنذار بالقرب من الحدود مع لبنان، ووصلت إلى جنوب مدينة حيفا.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن الطائرة المسيرة التي انطلقت من لبنان مساء الثلاثاء، سقطت على الأرجح في منطقة مفتوحة، مشيراً إلى أنه لم يحدد موقعها بعد.

وأضاف البيان أنه «تم رصد الطائرة المسيرة لأول مرة بالقرب من رأس الناقورة، وتم تعقبها وهي تحلق باتجاه منطقة يوكنعام، وسط محاولات لاعتراضها».

وبعدها، فقد سلاح الجو الإسرائيلي الطائرة المسيرة، لكن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية استمرت في تشغيل صفارات الإنذار في عدة بلدات، بناءً على المسار المتوقع للمسيرة.