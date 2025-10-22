اختتام فعاليات النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين

اختتمت النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين فعاليتها بالأمس بمدينة أسوان، وقد عقدت النسخة الخامسة على مدار يومي ١٩ و٢٠ أكتوبر، وقام بافتتاحها الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمشاركة عدد من المسئولين الدوليين والأفارقة رفيعي المستوى، علي رأسهم رئيس وزراء الصومال ووزراء خارجية السودان ومالي وبوركينافاسو والصومال واليمن، وكذلك وزير خارجية أنجولا الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأفريقي، ووزير داخلية رواندا، ونائب وزير خارجيه المملكة العربية السعودية، ونائبة رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي، فضلاً عن عدد كبير تجاوز ٤٤٠ مشاركا من المسئولين الأفارقة وصناع القرار والمسئولين بالمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية، وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.

تضمن المنتدى على مدار يومين أكثر من ١٥ جلسة تناولت العديد من الموضوعات والقضايا الملحة وذات الأهمية، ومن بينها استعادة الثقة في النظام العالمي القائم على القواعد، وتنشيط مجموعة الأدوات الخاصة بالسلم والأمن، وبناء الشراكات المبتكرة لمواجهة نقص الموارد، والدور الاستراتيجي للبحر الأحمر كجسر للتكامل العربي الأفريقي، وكذلك تسليط الضوء على تأثير الذكاء الاصطناعي على مجالات السلم والأمن، ودور الاستثمارات في البنية التحتية والأسواق لتعزيز الاندماج الأفريقي.

في ختام المنتدى، قدم السفير سيف قنديل، المدير التنفيذي لمنتدي أسوان للسلام والتنمية المستدامين "خلاصات أسوان" والتي تمثل أبرز ما توصلت إليه نقاشات النسخة الخامسة من المنتدى من خلاصات وتوصيات، مشيراً إلى أن هـذه التوصيات سيجري تنفيذها على مدار الأشهر القادمة في إطار "دورة أسوان" من خلال سلسلة من برامج بناء القدرات وورش العمل، بما يكرس الطبيعة المميزة للمنتدى الـذي يسعي لسد الفجوة بين النقاشات السياسية والممارسات العملية على الأرض من خلال الإسهام في إيجاد حلول عملية تتسم بالملكية الأفريقية لمواجهة تحديات السلم والأمن والتنمية في أفريقيا.