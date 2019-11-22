جنوب إفريقيا في مواجهة غانا للفوز بالبطاقة الأخيرة للأولمبياد

نوتوانى: سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الحلم.. وتانكو: المباراة لن تكون سهلة

يلتقى منتخب جنوب إفريقيا الأولمبى مع نظيره الغانى، فى الرابعة من مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، فى مباراة تحديد المركز الثالث، فى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الحالى، بحثا عن بطاقة العبور الأخيرة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويدخل المنتخب الجنوب إفريقى مباراة اليوم، بعد الهزيمة من منتخب مصر فى مباراة الدور قبل النهائى بثلاثة أهداف دون رد، فيما يخوض المنتخب الغانى المباراة، بعد خسارته من كوت ديفوار فى الدور ذاته بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلى والإضافى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

ويأمل المنتخبان فى تعويض خسارتيهما فى الدور قبل النهائى بتأمين بطاقة العبور الأخيرة عن القارة الإفريقية فى أولمبياد طوكيو 2020؛ حيث تتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاث الأولى فى البطولة للمسابقة.

وأكد ديفيد نوتوانى، المدير الفنى لمنتخب جنوب إفريقيا الأولمبى، على جاهزية فريقه لمواجهة غانا، وقال نوتوانى فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة: «لدينا مباراة كبيرة أمام غانا والأهم أننا نمتلك فرصة للحصول على تذكرة التأهل للأولمبياد وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز والتأهل للأولمبياد».

وواصل: «نحن جاهزون للمباراة وسنتجنب الأخطاء التى ارتكبت فى مبارياتنا السابقة من أجل التأهل للأولمبياد ولاعبو فريقى اكتسبوا الكثير من الخبرات فى مباراة مصر».

ومن جانبه أكد تريشوس ماليبى، لاعب جنوب إفريقيا الأولمبى، أن مواجهة غانا ستكون مباراة كبيرة بالنسبة للفريق من أجل التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال ماليبى فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة: «نتعافى من الخسارة أمام مصر، ونحن على الطريق الصحيح للاستعداد للمباراة تذكرة العبور إلى طوكيو، نحن نأمل أن نفوز على غانا ونتأهل للأولمبياد».

على الجانب الآخر، تحدث إبراهيم تانكو، المدير الفنى لمنتخب غانا الأولمبى عن مواجهة جنوب إفريقيا؛ حيث قال فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة: «أعتقد أن المباراة لن تكون سهلة خاصة وأنها الفرصة الأخيرة للتأهل للأولمبياد وجميع الفرق كانت قوية للغاية فى البطولة وأثق أننا قادرون على الفوز والتأهل لطوكيو».

وأضاف: «مواجهة جنوب إفريقيا صعبة للغاية وإذا لم نرتكب الأخطاء فنحن قادرون على الانتصار، حرصت على مشاهدة مباراتهم أمام مصر من الملعب وسأشهدها مرة أخرى عن طريق الفيديو للوقوف على نقاط القوة والضعف لديهم».

فيما أكد ياو يبواه، قائد منتخب غانا الأولمبى أنه جاهز هو وزملاؤه للمباراة، وقال يبواه فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة: «نحن جاهزون نفسيا وذهنيا لمباراة المركز الثالث خاصة وأن الفريق يمتلك حظوظه فى التأهل للأولمبياد».