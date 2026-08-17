البنتاجون يدعو شركات صناعة الأسلحة إلى توسيع إنتاج الذخائر



أعلنت وزارة الحرب الأمريكية «البنتاجون» إبرام عقد بقيمة 22.9 مليار دولار مع شركة «رايثيون»، التابعة لمجموعة «آر تي إكس»، بهدف تسريع إنتاج صواريخ «توماهوك» وتعزيز قدرات الضربات بعيدة المدى.

وبحسب بيان صادر عن البنتاجون، مساء الاثنين، قال وكيل وزارة الحرب للاستحواذ والاستدامة، مايكل بي. دافي، إن الوزارة دعت شركات الصناعات الدفاعية إلى زيادة إنتاج الذخائر، مضيفًا أن العقد الجديد سيسهم في تعزيز قدرة القوات الأمريكية على توفير الأسلحة اللازمة لعملياتها.

وأوضح دافي أن العقد يوفر للوزارة قدرات إضافية للتعامل مع التهديدات الحديثة، فيما يمنح قطاع الصناعات الدفاعية الاستقرار اللازم لتوسيع القوى العاملة وزيادة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد.

ولفت إلى أن «العقد يندرج ضمن توجه الوزارة إلى تسريع إجراءات الاستحواذ، وتقليص المدة اللازمة لتسليم الأسلحة الحيوية».

من جانبه، قال القائم بأعمال وزير البحرية، هونغ كاو، إن الاستثمار الجديد سيُسرّع تسليم صواريخ «توماهوك» إلى القوات الأمريكية، مؤكدًا أن تعزيز القدرة الإنتاجية لقاعدة الصناعات الدفاعية يمثل «أولوية»، لتلبية احتياجات العمليات الحالية ورفع جاهزية القوات.

وتتولى وحدة إدارة عمليات الاستحواذ على الذخائر التابعة لوزارة البحرية الأمريكية مسئولية تطوير الذخائر البحرية وقدراتها الهجومية وتوريدها وتسليمها.

وتعمل الوحدة على توحيد برامج الأسلحة الرئيسية وتنسيق قاعدة الصناعات الدفاعية، بهدف زيادة الإنتاج، وتسريع عمليات التسليم، وضمان توافر الذخائر اللازمة للقوات البحرية.