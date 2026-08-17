مصرع 23 شخصا جراء إعصارين وأمطار موسمية في الفلبين

- أكثر من 5 ملايين شخص تضرروا من الأحوال الجوية السيئة

لقي 23 شخصا مصرعهم جراء الإعصارين المداريين "لويس" و"مايماي" والأمطار الموسمية التي تضرب الفلبين.

وبحسب وكالة الأنباء الفلبينية "بي إن أي"، أدلى مسئول مكتب الدفاع المدني دييغو ماريانو، الاثنين، بتصريحات للصحفيين بشأن تداعيات الإعصارين المداريين والأمطار الموسمية التي ما زالت تؤثر في البلاد.

وأوضح ماريانو أن أكثر من 24 ألف شخص يقيمون حاليا في 523 مركز إجلاء، فيما تضرر أكثر من 5 ملايين شخص من الأحوال الجوية السيئة.

وأضاف أن الحوادث الناجمة عن الإعصارين والأمطار الموسمية أسفرت عن مصرع 23 شخصا وإصابة 17 آخرين في أنحاء البلاد، فيما لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين.

وبدأت موجة الأمطار الغزيرة في الفلبين مطلع أغسطس الجاري، مع تأثر مناطق واسعة بالرياح الموسمية الجنوبية الغربية، قبل أن يزيد الإعصاران المداريان "لويس" و"مايماي" من شدتها، بعد أن ضربا البلاد أوائل الشهر.

وتسببت الأمطار المتواصلة في فيضانات وانهيارات أرضية وإجلاء آلاف السكان من المناطق المتضررة.