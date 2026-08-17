أسعار الوقود في ألمانيا تستقر عند مستويات مرتفعة

استقرت أسعار الوقود في ألمانيا، خلال عطلة نهاية الأسبوع عند مستويات مرتفعة.

وبلغ متوسط سعر لتر البنزين الممتاز فئة "إي 10" على مستوى ألمانيا أمس الأحد 2.161 يورو، بزيادة قدرها 6.6 سنت مقارنة بالأسبوع السابق، وفقاً لأرقام نادي السيارات الألماني "ايه دي ايه سي"، أما الديزل، فقد ارتفع خلال أسبوع بمقدار 8.1 سنت ليصل إلى 2.243 يورو للتر.

ومع ذلك، لم تشهد المتوسطات اليومية للأسعار تغيرا يُذكر منذ يوم الجمعة الماضي، وأشارت البيانات الأولى صباح اليوم الاثنين، إلى حدوث ارتفاع طفيف آخر أو استقرار الأسعار، إذ ارتفع سعر بنزين "إي 10" عند الساعة الثامنة صباحاً بمقدار 0.4 سنت مقارنة بالسعر قبل 24 ساعة، وذلك قبل أن يتساوى مع سعر أمس عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.

وارتفع سعر لتر الديزل عند الساعة الثامنة صباحاً بمقدار 0.9 سنت مقارنة بسعر اليوم السابق، وبمقدار 0.5 سنت عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.

وعزا نادي السيارات الألماني، الارتفاع الملحوظ في أسعار الوقود على أساس أسبوعي، بشكل أساسي، إلى ارتفاع أسعار النفط، غير أنه نوه إلى قوة اليورو أسهمت في الحد من تأثير هذا الارتفاع إلى حد ما.

إلى جانب ذلك، بدأت تظهر آثار انخفاض مناسيب المياه في نهر الراين وخصوصا على المستوى المحلي؛ مما تسبب في ظهور تحديات لوجستية قد تؤدي إلى زيادة أسعار الوقود في المناطق الأكثر تأثراً.

وبحسب مستوى الأسعار المسجل أمس، لم يعد يفصل سعر البنزين الممتاز "إي 10" عن أعلى مستوى قياسي سجله في تاريخه في مارس 2022 سوى 4.2 سنت.

أما الديزل، فلا يزال الفارق بين سعره الحالي والمستوى القياسي المسجل في أبريل الماضي أكبر بكثير، إذ يتجاوز 20 سنتا.