اليونان تخطط لسداد نحو 13 مليار من ديونها قبل موعد استحقاقها في 2026

أفاد مصدر مطلع، بأن اليونان تخطط لسداد نحو 13 مليار يورو (15.1 مليار دولار) من ديونها قبل موعد استحقاقها في عام 2026، في الوقت الذي تسعى فيه لخفض إجمالي ديونها إلى مستوى يقل عن إجمالي الديون في إيطاليا بحلول نهاية العام.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بداعي أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، إن عمليات السداد ستشمل نحو 2.5 مليار يورو من القروض المقدمة من آلية الاستقرار المالي الأوروبي، وسندات بقيمة 2.2 مليار يورو يحل استحقاقها في عام 2027، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف المصدر، أن اليونان ستشطب أيضا 1.2 مليار يورو من رصيد أذون الخزانة لديها بحلول 31 ديسمبر.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تحركات مماثلة في السابق، إذ تستفيد الحكومة في أثينا من الفوائض الكبيرة في الموازنة والسيولة الفائضة المرتفعة.

وسددت اليونان، في يونيو قروض إنقاذ بقيمة 6.9 مليار يورو، وهي خطوة ساعدت على خفض عائدات سنداتها لأجل 10 سنوات إلى ما دون عائدات سندات إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة.

وبفضل اقتصاد يتفوق في أدائه على اقتصادات العديد من نظيراتها الأوروبية، من المتوقع أن تتجاوز اليونان الأهداف المالية مرة أخرى هذا العام.