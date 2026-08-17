اندلاع حريق غابات في متنزه وطني في سلوفاكيا

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اندلع حريق غابات في متنزه فيلكا فاترا الوطني في سلوفاكيا، إذ انتشر عبر منطقة تبلغ مساحتها نحو 3.5 هكتار، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء سلوفاكيا (تاسر) اليوم الإثنين نقلا عن إدارة الإطفاء.

ودعت إدارة المتنزهات الوطنية، الزوار عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتجنب المنطقة الواقعة بين جبلي سكالنا ألبا وسمريكوفيتشا.

وأضافت أنه جرى إرسال وحدات من فرق الإطفاء الاحترافية والتطوعية من المنطقة المحيطة الأوسع.

ويقع المتنزه الوطني في شمال الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي، ويمتد على طول التلال الرئيسية لسلسلة الجبال التي تحمل نفس الاسم، وتغطيها الغابات بشكل كبير وهي موئل للدببة البنية والذئاب والوشق والأفاعي والسلمندر الناري.

وأصبحت هذه المساحة الطبيعية التي كانت محمية أحد المتنزهات الوطنية التسعة في سلوفاكيا منذ 2002.